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網站： getlisten2it.com

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Listen2It 在幾秒鐘內自動產生文字內容的音訊版本。用戶可以從 75 種不同語言的 600 多種逼真的文字到語音中進行選擇，為他們的品牌賦予獨特的聲音。此外，listen2It 還為用戶提供了完全控制權，可自訂音調、速度、音調等高級控制，創建數百萬種語音組合。它還提供了一個預先建構的音訊播放器，具有可自訂的設計、顏色和按鈕，以匹配品牌。只需將程式碼嵌入網站或啟動內容管理系統中的外掛程式即可輕鬆整合。超級功能清單還沒結束。用戶還可以收集關鍵見解和分析，以了解他們的音頻表現如何，這有助於他們優化音頻內容並吸引更多觀眾。
目錄:
Music & Audio
文字轉語音軟體

網站： getlisten2it.com

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