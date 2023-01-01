WebCatalog
Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Legends of Learning」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

教師和學生的線上教育遊戲 創建了 2,000 多個有趣的、符合課程的數學和科學遊戲，旨在利用混合學習、混合學習和遠距學習模式吸引學生並幫助教師。

網站： legendsoflearning.com

免責聲明：WebCatalog 與 Legends of Learning 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Teachtci Student

Teachtci Student

teachtci.com

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

PhET Simulations

PhET Simulations

phet.colorado.edu

LiteracyPlanet

LiteracyPlanet

literacyplanet.com

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

CTCMath

CTCMath

ctcmath.com

ANTON

ANTON

anton.app

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策