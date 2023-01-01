PhET Simulations

超過 80 個用於數學和科學學習的互動式模擬和遊戲！透過屢獲殊榮的 PhET 模擬學習科學和數學！無論是了解原子、探索能量或掌握乘法，每個學習者都有一款模擬遊戲。該應用程式非常適合在家中、課堂上或路上使用，在一個易於使用的軟體包中提供所有 PhET HTML5 模擬卡（超過 75 個模擬卡）。 PhET 模擬由科羅拉多大學博爾德分校的專家開發，每年有數百萬學生使用。

網站： phet.colorado.edu

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