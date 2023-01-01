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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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孩子們的數學。透過解決問題的練習來學習。孩子們的學習遊戲。 取得數學應用程序，幫助您的孩子每天只需 15 分鐘即可掌握數學！ Smartick 的下載量超過 200 萬次，世界各地的學生和家庭正在使用 Smartick 來掌握數學、提高數學成績並提高數學技能。

網站： smartickmethod.com

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