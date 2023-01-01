與 Prodigy 一起開始學習冒險 透過基於遊戲的學習激發想像力，讓數學和英語的世界充滿冒險。 Prodigy Math 和 Prodigy English 解鎖課程一致的技能練習，讓孩子們保持參與！

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