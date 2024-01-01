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來也是工作執行系統的先驅，這是一個圍繞人類和數位工人之間的協同構建的業務和技術框架。來也的軟體將企業用來執行數位任務的不同工具匯集在一個平台上，例如智慧文件處理（IDP）、對話式人工智慧、流程挖掘、智慧自動化等。此外，大型語言模型和基礎模型將在設計和用例創建過程中利用，這將加快開發速度並縮短為客戶實現價值的時間。來也以開放的生態系統為前提，幫助企業優化現有的技術。來也是業界第一家承諾在未達成約定業務成果時100%返還許可費的公司。

目錄:

Business
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