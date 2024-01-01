替代項 - Laiye

Heyday AI

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Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的...