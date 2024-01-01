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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Kimola 是一家 ResTech 公司，為研究專業人員提供 SaaS 產品。 Kimola Analytics 提供特定消費者生活方式的不同面向。這些受眾由用戶定義並由 Kimola 的人工智慧引擎產生。這樣廣告商就可以在幾秒鐘內了解他們的受眾常去哪裡、看什麼電視、喜歡哪個名人或有影響力的人，以及他們如何根據自己的興趣進行區分。 Kimola Cognitive 為開發人員提供 API 服務，以便在他們的應用程式中使用我們的技術。這些 API 服務可偵測文字區塊的語言和情感，提取實體並在大量非結構化文字資料中進行搜尋。

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