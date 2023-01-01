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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。

網站： audiense.com

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