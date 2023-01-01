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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Khatapana 是一個金融科技平台，旨在幫助尼泊爾家庭管理金融交易並提高他們的金融知識。個人和小型企業可以免費追蹤資金的流入和流出。 Khatapana 可以幫助您以簡單、有效和有效率的方式管理您的財務事務。

網站： khatapana.com

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