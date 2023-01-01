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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Corpay One 是小型企業領先的帳單支付解決方案。想像一下您的銀行帳單支付——只是更聰明。您可以建立適合您團隊的自訂簿記和審批工作流程。這是一個輕鬆的平台，旨在節省您的時間、金錢並幫助您專注於重要的事情。對於會計師和簿記員來說，Corpay One 的 Advisors 平台真正實現了客戶會計服務的自動化。今天就開始 - 免費！

網站： corpayone.com

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