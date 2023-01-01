TimeKeeper
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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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適合小型企業的簡單考勤軟體。使用現代軟體管理時間表、休假、工作時間等，節省時間和金錢。
網站： timekeeper.co.uk
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