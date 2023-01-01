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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Monarch 是一種現代且令人耳目一新的資金管理和追蹤支出方式。我們的財務追蹤器是一款一體化工具，可協助您輕鬆實現最高水準的財務控制和清晰度。使用自訂儀表板管理資金並追蹤支出，經過修改以專注於對您最重要的事情。簡單輕鬆地追蹤支出、收入和整體儲蓄。所有資產和債務都可以透過帳戶同步在一個統一的清單中找到。無論您在多少家金融機構擁有帳戶，Monarch 都可以在簡化的視圖中追蹤您的總淨資產。省錢並不需要太複雜。研究表明，當我們能夠看到短期行為如何影響長期目標時，我們更有可能做出更好的決策。追蹤個人財務目標，了解您的每月收入、支出和儲蓄行為如何隨著時間的推移而復合，從而影響您的財務未來。透過簡單易用的一體化金融工具改善您的財務生活。

網站： monarchmoney.com

免責聲明：WebCatalog 與 Monarch 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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