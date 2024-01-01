KEBS

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KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
目錄:
Business
專案管理軟體
企業資源規劃系統

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