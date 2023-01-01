IPaidThat 是一款利用人工智慧和機器學習自動收集郵箱中所有發票的軟體。如果其中一些沒有發送到郵箱，軟體會在提供者的網站上找到它們。它還導入銀行業務，以便比較數據並查看是否一切都匹配良好。如果缺少證實文件，則會發送通知。也可以使用行動應用程式透過拍照來掃描和匯入費用帳戶。

網站： ipaidthat.io

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