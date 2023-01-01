iPaidThat
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
IPaidThat 是一款利用人工智慧和機器學習自動收集郵箱中所有發票的軟體。如果其中一些沒有發送到郵箱，軟體會在提供者的網站上找到它們。它還導入銀行業務，以便比較數據並查看是否一切都匹配良好。如果缺少證實文件，則會發送通知。也可以使用行動應用程式透過拍照來掃描和匯入費用帳戶。
網站： ipaidthat.io
免責聲明：WebCatalog 與 iPaidThat 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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