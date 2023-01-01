Yahoo Mail

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雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。使用者可以使用網頁郵件介面存取和管理他們的郵箱，並可使用標準網頁瀏覽器存取。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。多年來，用戶可以使用「@yahoo.com」或「@ymail.com」或國家/地區帳戶來開設帳戶網域（法國為“@yahoo.fr”，英國為“@yahoo.co.uk”，義大利為“@yahoo.it”等）。目前，雅虎！只允許使用者註冊「@yahoo.com」帳戶。

網站： mail.yahoo.com

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