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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

ManageMart 雲端會計軟體最強大的商業解決方案。帳戶管理（發票和估算）建立/刪除/編輯/發送。費用追蹤。客戶線上計費（前提是至少使用一種支付系統：Stripe、PayPal 或 Square）完整報告：收入/費用報表、稅務報告。以企業為導向的多合一 ManageMart 也包括：CRM、員工、設備、排程管理軟體。

網站： sunrise.managemart.com

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