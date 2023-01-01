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Invoice Quickly 是一個面向企業家、自由工作者、代理商所有者和小型企業的線上發票平台。 Invoice Quickly 專為小型企業而設計，因此使用者可以快速建立發票和報價（估算）並將其發送給客戶。透過將 Invoice Quickly 與 Stripe 和 Paypal 集成，可以輕鬆接受發票上的線上付款。用戶可以保存無限個客戶（聯絡人）的詳細資訊。強大的報告可幫助用戶發展業務。
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