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MakerCase 是一款基於 Web 的應用程序，用於為雷射切割機和 CNC 路由器設計盒子或專案案例。 MakerCase 在網頁瀏覽器中運行，並根據使用者規格自動產生切割藍圖。使用者輸入所需的盒子尺寸和材料厚度，MakerCase會自動產生可自由旋轉的盒子的三維模型。 MakerCase 允許使用者使用指接創建具有平坦邊緣或互鎖邊緣的盒子。 MakerCase 還可以產生開放式和封閉式盒子。 盒子設計完成後，MakerCase 將三維模型壓平為藍圖，並產生可直接發送到雷射切割機或 CNC 銑床的 SVG 或 DXF 檔案。對於切割，MakerCase 可以補償切口或雷射光束寬度，或在內角上添加狗骨圓角以進行 CNC 銑削。

網站： en.makercase.com

免責聲明：WebCatalog 與 MakerCase 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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