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Interactio 是領先的遠端解決方案平台，自2014 年推出以來已用於翻譯和直播超過42,000 場活動。系統結合在一起。 Interactio 擁有無限數量的語言和虛擬房間中最多 2,000 名參與者，每月為 2,000 多個遠端和混合會議提供安全、高品質的解決方案。透過使用Dante媒體網路技術，Interactio整合到本地會議/口譯設備基礎設施中，將遠端多語言平台與現場硬體連接起來。 2020 年，Interactio 解決方案成為歐洲機構的第一選擇，成為 2020 年 5 月 4 日「冠狀病毒全球應對」國際認捐會議的溝通橋樑。 Interactio 每天為歐洲議會、歐盟委員會、聯合國、美國國務院和其他政府實體的代表提供多語言參與平台，幫助民主發展。在過去的5年裡，Interactio也成為TEDx的全球官方合作夥伴，並為微軟、亞馬遜、Google、玫琳凱、萬事達卡、拜耳製藥、International Team for Implantology、Lush、J. P. Morgan、Scout24、丹尼·約翰遜、布萊恩·特雷西等人。 Interactio 仍然是業界評價最高的 RSI 解決方案，Trustpilot 得分為 4.8，並創下同時支持 976,000 名與會者的記錄。

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網站： interactio.io

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