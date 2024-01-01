Interactio

Interactio

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： interactio.io

使用 WebCatalog Desktop 上「Interactio」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Interactio 是領先的遠端解決方案平台，自2014 年推出以來已用於翻譯和直播超過42,000 場活動。系統結合在一起。 Interactio 擁有無限數量的語言和虛擬房間中最多 2,000 名參與者，每月為 2,000 多個遠端和混合會議提供安全、高品質的解決方案。透過使用Dante媒體網路技術，Interactio整合到本地會議/口譯設備基礎設施中，將遠端多語言平台與現場硬體連接起來。 2020 年，Interactio 解決方案成為歐洲機構的第一選擇，成為 2020 年 5 月 4 日「冠狀病毒全球應對」國際認捐會議的溝通橋樑。 Interactio 每天為歐洲議會、歐盟委員會、聯合國、美國國務院和其他政府實體的代表提供多語言參與平台，幫助民主發展。在過去的5年裡，Interactio也成為TEDx的全球官方合作夥伴，並為微軟、亞馬遜、Google、玫琳凱、萬事達卡、拜耳製藥、International Team for Implantology、Lush、J. P. Morgan、Scout24、丹尼·約翰遜、布萊恩·特雷西等人。 Interactio 仍然是業界評價最高的 RSI 解決方案，Trustpilot 得分為 4.8，並創下同時支持 976,000 名與會者的記錄。
目錄:
Business
視訊會議軟體

網站： interactio.io

免責聲明：WebCatalog 與 Interactio 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

您可能也會喜歡

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Remote

Remote

remote.com

WHO

WHO

who.int

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

LoopUp

LoopUp

loopup.com

Wisepops

Wisepops

wisepops.com

Drovio

Drovio

drovio.com

mEDRA

mEDRA

medra.org

EasyParcel

EasyParcel

easyparcel.com

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

Juno

Juno

heyjuno.co

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策