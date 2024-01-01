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Infawork 是創業家創辦、發展和經營公司所需的唯一軟體。 想像一下您不討厭的商業軟體，它不會花費您數千美元，並且不需要高級學位即可操作。想像一下，一款整合軟體適用於您的所有會計、人力資源、訂單、生產、倉庫和庫存管理、預算、供應商、報告。電子商務、客戶管理，以及電子郵件、行事曆和 IM 等其他一些功能。想像一下，有一個軟體合作夥伴的存在只是為了幫助您的業務取得成功。如果您能想像這一切，那麼您就可以想像 Infawork：經濟實惠、易於使用且功能齊全的商業軟體，用於啟動、營運和發展中小型企業。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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