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Tall Emu CRM

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網站： tallemucrm.com

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Tall Emu 是一種 CRM，但不僅僅專注於銷售線索、客戶和銷售。它還管理整個業務，從最初的接觸，一直到製造和倉庫管理，包括挑選、包裝和交付。您甚至可以使用免費客戶入口網站管理您持續的客戶關係。 Tall Emu 整合到 XERO 和 MYOB 以及其他關鍵業務系統，例如您的電話系統、網站和購物車。所有這些都是為了使您的企業營運成本效益高且有效率。 Tall Emu 近 20 年來主要為澳洲和紐西蘭企業開發軟體，現在是 MYOB 商業軟體解決方案系列的一部分。

網站： tallemucrm.com

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