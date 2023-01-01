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transloads.co - 統一的轉運平台包括您啟動、管理和發展轉運業務所需的一切。管理堆場、倉庫、貨櫃倉庫或鐵路軌道上的散裝貨物。 transloads.co ™ 為中小型鐵路到卡車裝貨場提供唯一的專用 SaaS 轉運場管理軟體。我們基於雲端的轉運軟體旨在易於使用且易於擁有，因此客戶可以專注於管理他們的業務，而不是伺服器。該軟體涵蓋了重裝碼頭管理的所有領域，包括： - 帳戶管理， - 進出港貨運管理， - 庫存跟踪， - 質量控制， - 滯期費管理， - 發票和提單生成， - 跟踪管理， - 自定義資料欄位管理，- 報告和分析，- 等等。 transloads.co 不需要任何專有硬件，並在桌面上提供功能齊全的管理門戶，以及為現場工作人員提供的行動介面。我們的堆場管理系統旨在處理各種商品，包括尺寸商品和散裝商品。

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