iClickats Corporate

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

iClickats 是一個數據驅動的申請人追蹤系統，由擴大獨角獸新創公司規模的招募人員所建構。作為一款全自動招募軟體，iClickats 提供的數據和報告可協助擴大規模的組織將招募成本降低 50%。非常適合： - 招聘推動 - 報告、分析和預測（從工作管道到錄用拒絕和加入的任何內容） - 回答 100 多個招聘經理的問題

網站： iclickats.com

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