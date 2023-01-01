iClickats Agency

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iClickats 是一個數據驅動的申請人追蹤系統，由擴大獨角獸新創公司規模的招募人員所建構。作為一款全自動招募軟體，iClickats 提供的數據和報告可協助擴大規模的組織將招募成本降低 50%。非常適合： - 招聘推動 - 報告、分析和預測（從工作管道到錄用拒絕和加入的任何內容） - 回答 100 多個招聘經理的問題
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