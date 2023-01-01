Highrise 是一款針對小型企業的 CRM 解決方案，具有聯絡人和任務管理功能。該軟體允許用戶追蹤與客戶的溝通，以便團隊可以查看交易和關係的狀態。聯絡人可以從 Outlook、Gmail 和 Excel 匯入 Highrise 並進行標記，以便可以組織、過濾和搜尋它們。用戶還可以向聯絡資訊添加註釋和評論，並利用個人和公司的自訂資料欄位。 Highrise 任務管理功能可讓使用者建立任務、按公司、聯絡人或專案查看任務，以及為專案新增提醒。使用者還可以共用通訊錄、儲存重要電子郵件、將文件附加到項目以及控制隱私設定。 Highrise 提供了一項名為「早安」的功能，這是一個虛擬個人助理，可以幫助使用者組織和回應需要關注的傳入活動。該軟體連接到 MailChimp，以便用戶可以定位並向聯絡人發送電子郵件行銷活動。該軟體還透過 API 與其他第三方工具整合。

網站： 37signals.com

免責聲明：WebCatalog 與 Highrise 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。