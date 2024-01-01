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haeppie 專為銷售和客戶成功團隊打造 - 將買家旅程轉化為更多收入，並透過 haeppie Sales Spaces 讓所有決策者達成共識。創造個人化的互動空間，在幾秒鐘內完成更多交易。透過一個連結集中您的買家旅程，加快從冷接觸到入職的銷售週期。與您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）無縫集成，讓每個人都能快速輕鬆地使用 haeppie。一鍵共享演示後跟進、入職或交易信息，並整合您已使用的工具中的所有現有材料。

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