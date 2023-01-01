替代項 - haeppie

Curious Thing

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Curious Thing 是一家領先的商業語音人工智慧助理供應商。在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。請透過 hel...