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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

EventLive 是一款一體化活動直播應用程式和平台。它允許用戶使用智慧型手機或專業設備進行直播，並邀請客人從任何設備加入。它適用於任何國家。觀看者數量沒有限制，影片可以點播長達一年。該應用程式具有多種功能，包括暫停和恢復串流媒體、下載和備份影片以及使用徽標、歡迎訊息和封面圖像或影片自訂活動頁面。 EventLive 按事件定價，購買多個事件可享折扣。沒有訂閱。它提供退款保證和真正的人力支援。

目錄:

Entertainment
虛擬活動平台

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