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EventLive 是一款一體化活動直播應用程式和平台。它允許用戶使用智慧型手機或專業設備進行直播，並邀請客人從任何設備加入。它適用於任何國家。觀看者數量沒有限制，影片可以點播長達一年。該應用程式具有多種功能，包括暫停和恢復串流媒體、下載和備份影片以及使用徽標、歡迎訊息和封面圖像或影片自訂活動頁面。 EventLive 按事件定價，購買多個事件可享折扣。沒有訂閱。它提供退款保證和真正的人力支援。

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網站： eventlive.pro

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