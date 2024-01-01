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你說得對。對於活動來說，有一些很棒的視訊會議解決方案 - 想想 Haia。線上和混合活動中最大的問題是與會者參與度導致用戶體驗不佳 - 很難導航或參與活動。目前還沒有活動平台真正掌握了這一點。到目前為止:) Haia 解決方案；我們專注於簡單的用戶體驗，我們從一開始就設計了它，現在是最用戶友好的線上和混合活動平台。主辦單位可以舉辦一場豐富多彩的活動、邀請賓客並讓它在幾分鐘內自行運行 - 真的！透過簡化系統並添加 Haia Stages 和活動協作入口網站等獨特功能，我們工作得非常好。

目錄:

Entertainment
虛擬活動平台

網站： haia.live

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