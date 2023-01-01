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viagogo 是全球最大的現場活動門票二級市場。 viagogo 是一個提供體育賽事直播、音樂和娛樂門票的全球線上平台。 viagogo 旨在為購票者提供世界各地活動門票的最廣泛選擇，並幫助售票者（從擁有備用門票的個人到大型跨國活動組織者）接觸全球觀眾。 viagogo 與許多世界領先的體育和娛樂品牌合作，並幫助來自世界上幾乎每個國家的客戶以他們選擇的語言、貨幣和設備獲取他們喜愛的賽事門票。

網站： viagogo.com

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