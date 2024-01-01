Engagez
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Engagez 是首屈一指的一體化數位互動平台之一，適合需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計畫的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用戶友善的數位和基於事件的混合平台。Engagez 是首屈一指的一體化數位參與平台之一，適用於需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計劃的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用戶友善的數位和基於事件的混合平台。
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