Cord 是一個工具包，用於為數位產品和應用程式添加豐富的協作功能，例如聊天、評論和通知。它旨在幫助開發人員、設計人員和產品團隊快速輕鬆地將強大的協作功能融入他們的軟體中。 關於 Cord 的要點： * 完整的協作 SDK：Cord 提供完整的軟體開發套件 (SDK)，其中包含預先建置的 UI 元件、API 和集成，以添加聊天、狀態指示器、線程評論和即時通知等協作功能。 * 可自訂且靈活：Cord 的 UI 元件可以使用 CSS 進行廣泛定制，以匹配主機應用程式的外觀和感覺。 API 還允許建立高度客製化的協作體驗。 * 原生用戶體驗：Cord 旨在提供一種在主機應用程式中感覺原生且無縫的協作體驗，而不是外部或固定的解決方案。 * 安全性和可擴展性：Cord 的基礎架構在設計時考慮了安全性和可擴展性，並具有 SOC 2 認證等功能來滿足企業需求。 * 跨行業的用例：Cord 可應用於廣泛的用例，從為商業智慧工具添加評論，到取代客戶支援聊天，再到將人工智慧助理整合到文件編輯器中。 * 快速實作：Cord 旨在快速啟動和運行協作功能，並提供開源演示應用程式和「快速入門」指南，幫助開發人員在幾分鐘內上手。 Cord 旨在成為一個全面的工具包，使產品團隊能夠在其應用程式中快速建立高品質、客製化的協作體驗。

目錄 : Business 聊天機器人軟體

網站： cord.com

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