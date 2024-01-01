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常規方法產生常規結果。 ChurnRX 的專家培訓採用非常規方法和經過驗證的方法，可帶來驚人的結果。我們利用您的數據來客製化我們的技能培訓，以科學地實施正確的策略和技能，從而大規模地提高保留率。 ChurnRX 的世界級保留和成長專家團隊配備了經過實戰檢驗的方法，可以在整個組織中進行根本性的改進。 ChurnRX 成立於 2015 年，已培訓數百家領先科技公司，協助多家公司達到獨角獸估值水準。該公司以其透過簡單而獨特的做法大幅提高客戶保留率的能力而聞名。
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