替代項 - ChurnRX
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra 是一家精英銷售和客戶成功輔導公司，專注於為面向客戶的團隊提供完整的客戶旅程培訓。所有 Blind Zebra 培訓都建立在簡單而強大的 Think-Do-Say™ 方法的基礎上，該方法首先依賴我們「出現」時（與客戶、潛在客戶或其他任何人一起）時所攜帶的能量。由於面向客戶的團隊共同負責您的客戶旅程和收入目標，因此我們相信他們也應該擁有共同的語言和積極向上的團隊文化。斑馬盲人輔導創造共享的思想、行動和語言，以實現更無縫的客戶體驗和更好的 KPI 績效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
我們幫助像您這樣的客戶成功經理和客戶成功團隊不僅了解推動客戶成功的最佳實踐，而且了解如何應用它們來解決客戶成功專業人員在與客戶合作時面臨的實際日常挑戰。透過 SuccessCOACHING 學習計劃，您可以訪問由經驗豐富的客戶成功專家設計的策劃學習路徑、幫助您了解如何應用所學知識的真實練習、不斷改進的課程以了解最新動態最佳實踐和經過認可、行業認可的認證，證明您對專業發展的承諾。我們總結了與 750 多家公司合作中獲得的見解，並創建了全面、易於遵循的客戶成功培訓計劃，受到全球領先公司的 CSM 的信賴。