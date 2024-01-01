Blind Zebra 是一家精英銷售和客戶成功輔導公司，專注於為面向客戶的團隊提供完整的客戶旅程培訓。所有 Blind Zebra 培訓都建立在簡單而強大的 Think-Do-Say™ 方法的基礎上，該方法首先依賴我們「出現」時（與客戶、潛在客戶或其他任何人一起）時所攜帶的能量。由於面向客戶的團隊共同負責您的客戶旅程和收入目標，因此我們相信他們也應該擁有共同的語言和積極向上的團隊文化。斑馬盲人輔導創造共享的思想、行動和語言，以實現更無縫的客戶體驗和更好的 KPI 績效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司依靠 Blind Zebra 使用我們獨特的 Think-Do-Say™ 方法來支援其面向客戶的團隊。要了解更多信息，請訪問 https://blind-zebra.com。

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