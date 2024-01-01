Blind Zebra

Blind Zebra

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： blind-zebra.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Blind Zebra」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Blind Zebra 是一家精英銷售和客戶成功輔導公司，專注於為面向客戶的團隊提供完整的客戶旅程培訓。所有 Blind Zebra 培訓都建立在簡單而強大的 Think-Do-Say™ 方法的基礎上，該方法首先依賴我們「出現」時（與客戶、潛在客戶或其他任何人一起）時所攜帶的能量。由於面向客戶的團隊共同負責您的客戶旅程和收入目標，因此我們相信他們也應該擁有共同的語言和積極向上的團隊文化。斑馬盲人輔導創造共享的思想、行動和語言，以實現更無縫的客戶體驗和更好的 KPI 績效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司依靠 Blind Zebra 使用我們獨特的 Think-Do-Say™ 方法來支援其面向客戶的團隊。要了解更多信息，請訪問 https://blind-zebra.com。
目錄:
Business
Customer Success Training Providers

網站： blind-zebra.com

免責聲明：WebCatalog 與 Blind Zebra 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

ChurnRX

ChurnRX

churnrx.com

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

您可能也會喜歡

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

NineFive

NineFive

ninefive.io

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Speexx

Speexx

speexx.com

Right On Interactive

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Reportz

Reportz

reportz.io

MeetRecord

MeetRecord

meetrecord.com

Ombud

Ombud

ombud.com

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

Fitr

Fitr

fitr.training

Keatext

Keatext

keatext.ai

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.