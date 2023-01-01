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Cambly

Cambly

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網站： cambly.com

使用 WebCatalog 上「Cambly」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

發現學習英語是多麼有趣和輕鬆——只有在 Cambly！導師發現。靈活的調度。專業課程。互動課堂。

網站： cambly.com

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