讓每位學生參與 Google 課堂。 Pear Deck 可以輕鬆地直接從 Google 雲端硬碟規劃和建立互動課程，從而促進課堂上的主動學習。當學生與課程互動時，即時數據為教師提供即時調整教學所需的回饋。

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