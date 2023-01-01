Buttondown
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
網站： buttondown.email
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