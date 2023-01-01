閱讀您的日程安排上的電子郵件通訊，而不是他們的日程安排。 電子郵件通訊是了解您最喜愛的部落格和內容創作者最新動態的好方法。然而，它們常常在你沒有時間閱讀的尷尬時刻到達。 當這種情況發生時，你可以選擇當場閱讀，這會降低你的工作效率，或者你可以選擇稍後再閱讀，冒著忘記所有內容的風險。更不用說時事通訊往往會堵塞您的收件匣，其中充滿了需要您注意的其他重要電子郵件。 LaterMail 透過為您的電子報電子郵件提供一個專用空間來解決這個問題，以便您在日程允許的情況下方便地閱讀。可以將其視為時事通訊電子郵件的 RSS 來源，封裝在一個漂亮、易於使用的跨平台應用程式中。

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