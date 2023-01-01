WebCatalog
Researcher

Researcher

researcher-app.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Researcher」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

千萬不要錯過重要的研究。跟上最新的研究進展似乎是不可能的，因為論文發表的速度比你閱讀它們的速度還要快。這就是研究員的用武之地：我們正在簡化發現。涵蓋 10 個研究領域的 15,000 多種期刊，只需選擇您想要關注的期刊，我們就會為您建立個人化的摘要。它就像社交媒體，但更好。哦，我們應該提一下 - 它是免費的。

網站： researcher-app.com

免責聲明：WebCatalog 與 Researcher 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Scinapse

Scinapse

scinapse.io

Scitrus

Scitrus

scitrus.com

Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

Risee.app

Risee.app

go.risee.app

Typeset

Typeset

typeset.io

Nature

Nature

nature.com

PaperBrain

PaperBrain

paperbrain.study

Porkbun

Porkbun

porkbun.com

CORE

CORE

core.ac.uk

OA.mg

OA.mg

oa.mg

Frontify

Frontify

app.frontify.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策