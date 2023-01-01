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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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歡迎研究員，我們一直在等你。發表你的研究是很困難的。 Typeset 是 MS-Word 和 LaTeX 的更聰明替代方案。我們幫助您撰寫並提交被接受的研究論文。

網站： typeset.io

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