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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。

網站： boardable.com

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