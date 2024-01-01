AudioHarvest 在 podcat、社交媒體和網路上創建和分發音訊行銷內容 AudioHarvest 利用線上發布的內容創造了出色的音訊體驗，這使客戶能夠豐富現場觀眾體驗，並透過新創建的音訊內容的播客分發來吸引新觀眾。 AudioHarvest 平台使用戶能夠透過音訊小工具播放器收聽內容而不是閱讀內容，從而豐富了訪客對客戶端線上內容的體驗。我們還以播客的形式創建和分發這些內容，以便觀眾也可以了解最新的劇集發布。 AudioHarvest 平台是完全自動化的：我們選擇最適合音訊體驗的線上內容，然後將其作為音訊小部件播放器放回客戶端網站。

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