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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

現在我們吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 並提高您的銷售圖標檢查。 Attention 是您的即時、完全整合的語音助手，用於檢查銷售圖示。 透過我們的即時指導贏得您的交易，並透過一鍵圖示檢查填充您的 CRM。 增強您的行銷能力，將您的馬變成火箭。歡迎來到銷售的未來！

網站： attention.tech

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