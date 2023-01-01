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SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Cop​​ado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支援計劃有多麼困難。有了 SalesHood，您無需弄清楚並重新發明輪子。我們的軟體配備了涵蓋整個支援生命週期的自動化指導和模板。我們還提供內建的銷售培訓內容，以便您可以在幾天或幾週內實現價值，而不是幾個月或幾年。我們的銷售培訓庫定期更新，將成為您銷售培訓的首選資源。

目錄:

Business
Sales Gamification Software
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software
Sales Performance Management Software
Sales Training and Onboarding Software

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