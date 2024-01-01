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Arcserve 提供卓越的解決方案來保護需要全面、全面的資料和勒索軟體保護的組織的無價數位資產。 Arcserve 成立於 1983 年，是全球經驗最豐富的業務連續性解決方案供應商，透過位於任何位置、本地和雲端的應用程式和系統來保護多代 IT 基礎架構。全球 150 多個國家的組織依靠 Arcserve 的高效整合技術和專業知識來消除資料遺失和停機時間延長的風險，同時將備份和復原資料的成本和複雜性降低高達 50%。 Arcserve 總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯，在世界各地設有分公司。
目錄:
Business
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