替代項 - Arcserve
Multcloud
multcloud.com
多雲儲存管理器：使用MultCloud遷移、移動、同步、複製、備份和傳輸雲端文件，支援Dropbox、Box、Google Drive、Mega、OneDrive和FTP等。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家資料儲存供應商。它提供兩種產品： B2 Cloud Storage - 類似 Amazon S3 的物件儲存服務。 電腦備份 - 線上備份工具，可讓 Windows 和 macOS 使用者將資料備份到異地資料中心。該服務專為企業和最終用戶設計，提供無限的儲存空間並支援無限的檔案大小。
Sync
sync.com
透過 Sync 隨時隨地儲存、共用和存取您的檔案。
IDrive
idrive.com
IDrive 為 PC、Mac、iPhone、Android 和其他行動裝置提供線上雲端備份服務，只需一個帳戶即可享受低廉的費用
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 軟體可實現 IT 管理自動化、提高技術人員效率並提高您的利潤，讓您的 IT 團隊更有效率。
OpenDrive
opendrive.com
多合一雲端儲存。無限的雲端儲存、備份和雲端內容管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美國網路安全和資料備份公司。 2007 年成立於康乃狄克州諾沃克，2017 年成為 Vista Equity Partners 的子公司，並與 Autotask Corporation 合併。
Aruba Cloud
arubacloud.com
探索 Aruba Cloud，適合您的雲端！基於使用的雲端運算、雲端 PRO 和 VPS、私有雲、儲存、備份和監控服務。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
SimpleBackups
simplebackups.com
自動備份所有伺服器、資料庫（MySQL、PostgreSQL、MongoDB）和儲存桶。連接任何存儲，快速恢復，安心無憂。
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 的雲端備份軟體可協助保護您的個人和企業資料免於常見形式的資料遺失。立即嘗試 Carbonite 並下載免費試用版！
Axcient
axcient.com
面向 MSP 的全面備份和災難復原解決方案 為幾乎所有 MSP 使用案例提供可靠、易於使用的業務連續性和災難復原的單一平台
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是一款完整的遠端監控和管理 (RMM) 軟體，具有自動化、修補、遠端控制和網路發現功能。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Backupify
backupify.com
所有 SaaS 資料的保護、復原、安全性和合規性。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、聯合演示、投票、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Jottacloud
jottacloud.com
存取安全儲存的所有內容 無論您是個人、家庭還是企業，Jottacloud 都可以讓您隨時隨地儲存、分享並提高工作效率。
exabackup
exabackup.com
對於需要管理大量資料的忙碌專業人士來說，xabackup 是完美的解決方案。我們基於雲端的服務使客戶能夠輕鬆備份重要文件，從而節省寶貴的時間和精力。借助 exabackup，客戶不必擔心複雜的設定或系統，他們只需選擇想要備份的文件，而無需執行任何技術工作。此外，exabackup 還提供無與倫比的保護和安全性。您的所有資料在上傳之前都會被壓縮，因此您不必擔心傳輸過程中出現任何安全漏洞或速度損失。由於我們只上傳更改（增量備份），因此額外的資料不會減慢您的系統速度或使本已很重的檔案負載陷入困境。因此，當要確保所有重要文件保持安全時，沒有比 exabackup 更好的選擇了！
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一種安全的雲端備份服務，可讓您自動將檔案從無限的電腦備份到安全的雲，將檔案從一個雲端硬碟傳輸並同步到另一個雲端硬碟進行備份，並結合多個閒置雲端存儲來儲存備份，無需任何成本。
Files.fm
files.fm
Files.fm 雲端儲存平台提供用於儲存、分享、發布甚至銷售各種類型內容的全面解決方案，包括照片、影片、音樂、應用程式、書籍和文件。
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
備份監控軟體 - 發現資料備份中的未知風險。 備份雷達為您的 MSP 提供高度可自訂的工具來改善自動化、報告和監督，幫助您發現隱藏的風險。
Cohesity
cohesity.com
利用 Cohesity 的下一代資料管理消除海量資料碎片。從備份開始，獲得即時復原。今天就了解更多。
Druva
druva.com
跨邊緣、本地和雲端工作負載的企業雲端備份和資料管理
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
在充滿通才的世界中，NetApp 是專家。我們專注於一件事，幫助您的企業充分利用數據。 NetApp 將您所依賴的企業級資料服務引入雲端中，並將雲端的簡單彈性引入資料中心。我們領先業界的解決方案適用於不同的客戶環境和世界上最大的公有雲。作為一家以雲端為主導、以資料為中心的軟體公司，只有NetApp 能夠協助您建立獨特的資料結構，簡化和連接您的雲，並隨時隨地向合適的人員安全地交付合適的資料、服務和應用程式.
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik 是一種備份即服務 (BaaS) 類型的服務，這表示您需要在伺服器上安裝其代理程式並從其管理面板管理備份資料。 Ottomatik 是一項付費服務，但仍有一個免費選項可用，適合只有一台伺服器的用戶。 因此，透過免費使用，您可以建立最大備份頻率為每天一次的備份作業，並且仍然支援將備份資料傳送到您的儲存帳戶，例如 Google Drive、Amazon S3... 不過，對於更關鍵的網站和伺服器，您可以考慮使用專業版套餐，它允許更多的備份作業，最大備份頻率為每 5 分鐘一次，確保資料即時備份。
NoSky
nosky.io
NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、監控和報告功能的全整合雲端備份解決方案。 在資料不斷面臨來自駭客、病毒、腐敗和勒索軟體等邪惡惡棍的威脅的世界中，NoSky 成為保護您寶貴資訊的終極超級英雄。憑藉由尖端技術驅動的超能力，NoSky 屹立不倒，成為您的資料塔和城堡的守護者，確保它們不受邪惡勢力的影響。 * 安全盾牌：NoSky 堅不可摧的盾牌可以保護您的資料免受無情駭客的攻擊，使他們無法抵禦其強大的防禦。 * 病毒消滅能力：NoSky 配備了最新的防毒功能，可以消滅病毒並讓您的資料堡壘免受任何惡意入侵。 * 腐敗粉碎者：NoSky 以堅定不移的決心打擊腐敗，恢復並保護您寶貴...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper 率先推出了 KAOPS，這是一種雲端原生、以 GitOps 為中心的平台工程框架，可協助平台和 DevOps 團隊快速啟動其內部開發人員平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 為中心的平台工程框架功能包括： * 基礎設施自動化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持續交付 * 多集群/雲端應用網絡 * 秘密管理 * 具有主動警報的可觀察性 * 記錄最佳實踐。 作為一個以 Git0ps 為中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作為一項服務，現在即可使用 * 自動執行手動操作任務 * 透過加速應用程式開發來提高開發人員的生產力 * 適...
CloudPockets
cloudpockets.com
加拿大雲端備份 企業級雲端備份，可將您的資料 100% 保留在加拿大。 我們專注於加拿大各地的小型企業，提供強大且安全的基於軟體的備份用戶端，無需硬體或前期成本。這是一種混合備份，可讓您在本機以及雲端中備份，我們的客戶端包括 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 代理，並在 Windows、Mac 或 Linux 上運行。 網站託管 一種網站託管服務，重點是網頁開發人員或設計師客戶的需求。我們提供客戶的基本支援需求，以便他們可以專注於自己擅長的事情。
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa 是開發、DevOps、平台工程和 IT 營運團隊的 Kubernetes 備份、復原、災難復原和遷移服務。它支援 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 發行版和託管服務，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。透過 CloudCasa，您還可以跨多個叢集和雲端供應商集中管理現有的 Velero 備份安裝。只需在叢集上安裝代理，讓 CloudCasa 完成所有保護叢集資源和持久資料免受人為錯誤、安全漏洞和服務故障影響的艱苦工作，從而提供您的業務所需的業務連續性和合規性。