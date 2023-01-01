AppCoda
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「AppCoda」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
AppCoda 是領先的 iOS 程式設計社群之一。我們的目標是透過高品質且易於閱讀的教程教導每個人如何建立應用程式。邊做邊學是我們學習材料的核心。
網站： appcoda.com
免責聲明：WebCatalog 與 AppCoda 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
itslearning
itslearning.com
Epic Developer Community
dev.epicgames.com
Programiz
programiz.com
Mimo
mimo.org
RenoRun
renorun.com
CS First
csfirst.withgoogle.com
MIT App Inventor
appinventor.mit.edu
Programming Hub
programminghub.io
Azalea Health
azaleahealth.com
KodeKloud
kodekloud.com
EduBrisk
edubrisk.com
CodeMonkey
codemonkey.com