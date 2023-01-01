MIT App Inventor 是一個直覺的視覺化程式設計環境，允許每個人（甚至兒童）為 Android 手機、iPhone 和 Android/iOS 平板電腦建立功能齊全的應用程式。 MIT App Inventor 的新手可以在 30 分鐘內啟動並執行一個簡單的第一個應用程式。更重要的是，我們基於區塊的工具有助於在比傳統程式設計環境少得多的時間內創建複雜、高影響力的應用程式。麻省理工學院的 App Inventor 計畫旨在透過賦予所有人（尤其是年輕人）從科技消費轉向科技創造的能力，實現軟體開發的民主化。

網站： appinventor.mit.edu

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