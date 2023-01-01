MIT App Inventor
appinventor.mit.edu
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「MIT App Inventor」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
MIT App Inventor 是一個直覺的視覺化程式設計環境，允許每個人（甚至兒童）為 Android 手機、iPhone 和 Android/iOS 平板電腦建立功能齊全的應用程式。 MIT App Inventor 的新手可以在 30 分鐘內啟動並執行一個簡單的第一個應用程式。更重要的是，我們基於區塊的工具有助於在比傳統程式設計環境少得多的時間內創建複雜、高影響力的應用程式。麻省理工學院的 App Inventor 計畫旨在透過賦予所有人（尤其是年輕人）從科技消費轉向科技創造的能力，實現軟體開發的民主化。
免責聲明：WebCatalog 與 MIT App Inventor 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Visual Studio App Center
appcenter.ms
FlutterFlow
app.flutterflow.io
Bloom3D
bloom3d.com
PromptChainer
promptchainer.io
easylang IDE
easylang.online
App Store Connect
appstoreconnect.apple.com
ContentGenie
app.contentgenie.ai
Aptoide
aptoide.com
Poynt
poynt.net
GoodBarber
goodbarber.com
B Lab
auth.bimpactassessment.net
Navient
navient.com